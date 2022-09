Großer Festumzug in Delbrück zeigt Nostalgie, Brauchtum und Vielfalt

Delbrück

Der kunterbunte Festumzug verbindet Generationen und vereint Nostalgie, Brauchtum und Vielfalt, also die Stärken des Katharinenmarktes: Tausende Besucher haben am Samstagnachmittag an den Straßen Spalier gestanden und die prachtvolle Parade bejubelt, an der knapp 100 Gruppen, Vereine und Musikkapellen teilnahmen.

Von Jörn Hannemann