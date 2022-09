Katharinenmarkt: Zapfaktion für den guten Zweck

Am Freitag in der Zeit von 19 bis 20 Uhr stehen die Damen und Herren im Bierbrunnen von „Alt Delbrück“ sowie gegenüber im Bierstand des Biergartens. Auch in diesem Jahr wird die Hälfte des Verkaufserlöses wieder für gute Zwecke gespendet - in diesem Fall an die Ukraine-Hilfe des DRK.

Viele Geschäfte in der Delbrücker Innenstadt bieten den Besuchern am Katharinenmarktwochenende wieder einen besonderen Service. Am Samstag sind viele Geschäfte bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Händler in der Innenstadt können so nicht zuletzt auch auswärtigen Besuchern ihre Leistungsstärke und die Vielfalt der Angebote präsentieren. In entspannter Atmosphäre kann man nach den neuen Herbsttrends und tollen Angeboten stöbern. Auch das große Angebot an Speisen und Getränken in den Restaurants und Cafés lässt keine Wünsche offen.

Musikalisch gibt es in diesem Jahr einen Höhepunkt. Am Montagnachmittag von 15 bis 18 rockt die Tribute-Band „The Queen Kings“ mit ihrer Konzertshow „Bohemian Rhapsody“ die Bühne im Biergarten gegenüber der Schlemmermeile „Alt Delbrück“. Die „Queen Kings“ versprechen eine Zeitreise der Superlative und werden ihre Fans dabei in die Welt von Freddie Mercury entführen. Die Band war bereits zu Gast bei der Rock Cultura und im Londoner Wembley-Stadion wo sie für Jubelstürme und ein Konzerterlebnis ganz nach dem Geschmack der großen Idole sorgte. Präsentiert werden „The Queen-Kings“ von Getränke Strunz, 1643 Lifestyle-Wirtshaus, der Schankhaus-Diva und dem Hotel Waldkrug.