„Kein Arm wird abgewiesen“

Mobile Corona-Impfaktionen in Delbrück am 28. November und 17. Dezember

Delbrück

Die Stadt Delbrück ist mit zwei weiteren Terminen an der kreisweiten mobilen Impfaktion des Kreises Paderborn, mit Unterstützung des DRK Delbrück und der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde Delbrück, dabei: Sowohl am 28. November im Gemeindesaal der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde, Südstraße 37, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr und am 17. Dezember in der Stadthalle Delbrück, Boker Straße 6, von 15 bis 20 Uhr, können alle Impfwilligen ab 12 Jahren eine Corona-Schutzimpfung ohne vorherige Terminabsprache erhalten. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech (ab zwölf Jahre) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahre) sowie auch Moderna.