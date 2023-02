Keine Ergebnisse: Kita-Außenbereiche und Spielplätze bleiben gesperrt

Rußpartikel nach Großbrand weiter in der Untersuchung

Delbrück

Noch immer liegen keine Untersuchungsergebnisse zu den Rußpartikeln vor, die nach einem Großbrand in Rheda-Wiedenbrück am vergangenen Wochenende über Delbrück niedergegangen sind. Das teilte die Stadt am Freitagvormittag mit.