Kelterei Brautmeier in Ostenland nimmt wieder Obst entgegen 

Ende August startet traditionell die Kelterei-Kampagne der Obstkelterei Brautmeier in Ostenland. In diesem Jahr sind die Vorzeichen gut: „Die Bäume hängen voll.“ – Diese knappe Kernaussage betrifft in erster Linie heimische Obstgehölze im Paderborner Land und bezieht sich unter anderem auf Apfelbäume.

Kelterei-Chef Josef Brautmeier bestätigt die zahlreich getätigten Beobachtungen und hat seinen Betrieb darauf vorbereitet. Damit es bei der Apfelannahme möglichst nicht zu Engpässen kommt, hat der Traditionsbetrieb einen Partner weiterhin mit im Boot.

„Die Raiffeisen Westfalen-Mitte richtet in einigen ihrer Märkte wieder Annahmestellen ein, worüber wir uns sehr freuen“, sagt Johanna Brautmeier, Junior-Chefin der Obstkelterei.

Priorität hat weiterhin die Annahme auf dem Gelände der Obstkelterei an der Wittendorfer Straße 28 in Ostenland. Von Montag, 22. August, an können Privatkunden dort ihre selbst geernteten Äpfel anliefern. Mittwochs ist zusätzlich Birnen-Tag; dann nimmt die Kelterei auch frisch geerntete Birnen an.

Am Samstag, 27. August, beginnt die Annahme der Äpfel in den Raiffeisen-Märkten Paderborn (Gewerbegebiet Benhauser Feld), Elsen und Salzkotten. Am 3. September folgen die Raiffeisen-Märkte Buke, Haaren und Brilon sowie der Hühnerhof Vonnahme in Barkhausen.

Philipp Rüther, Leiter des Bereiches Einzelhandel bei der Raiffeisen Westfalen-Mitte (RWM), freut sich über die bewährte Kooperation: „Dieses Miteinander auf regionaler Ebene ist eine unserer Stärken, und es unterstreicht unser Genossenschaftsmotto ‚Wir leben Nähe‘.“

Für alle Annahmestellen gilt das gleiche Prozedere: Bei der Anlieferung werden die Früchte kontrolliert sowie gewogen, und die Kunden können direkt Saft mitnehmen. Alternativ erhalten sie einen Gutschriftsbeleg, mit dem sie später vergünstigt Brautmeier-Säfte erhalten. Dabei gilt: Für 50 Kilo abgegebene Äpfel gibt es 40 Flaschen Saft mit jeweils 0,7 Liter Inhalt zum Sonderpreis.

Wichtig sei, dass nur reifes und nicht beschädigtes Obst angeliefert werde, um die Sortierung zu vereinfachen und die hohe Qualität des Direktsaftes zu garantieren.

Der Brautmeier-Apfelsaft trägt aufgrund des speziellen Filterverfahrens das Prädikat „vegan“ und ist in Pfandflaschen aus Glas erhältlich. Leere Flaschen sollten zeitnah an den Verkaufsstellen abgegeben werden, um Lieferengpässe zu vermeiden. Johanna Brautmeier macht auf eine weitere Aktion aufmerksam: „Über unsere Webseite können ab sofort wieder Apfelbaumpflanzen heimischer Sorten bestellt werden, die wir dann im November ausliefern.“