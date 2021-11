Kinder laufen für einen guten Zweck

Vor rund vier Monaten ergossen sich ungeahnte Wassermengen über Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Extremer Starkregen setzte ganze Landstriche meterhoch unter Wasser. Besonders betroffen waren die Tallagen in der Eifel, hier sammelte sich das Wasser, das von den Hängen heruntergeschossen kam, und hat alles mitgerissen, was sich auf seinem Weg talwärts befand. Auch die Ahrtal-Grundschule in Bad Neuenahr haben die Wassermassen verwüstet.

Westerloh-­Lipp­ling: Grundschüler erlaufen 13.714 Euro für die Ahrtal-Grundschule in Bad Neuenahr

Die Bilder von zerstörten Häusern haben auch die Lehrer und Schüler der katholischen Grundschule Westerloh-­Lipp­ling nicht unberührt gelassen. Bei einem Sponsorenlauf konnten die Schüler sagenhafte 13.714 Euro zusammentragen. Das Geld kommt einer Schule im Hochwassergebiet zugute.

Die Idee zu dem Lauf hatten die Sportlehrer Niklas Kräling, Katharina Damm und Kristin Daniels. Schnell hatten die Schüler verschiedene Sponsoren gefunden, die pro gelaufener Runde einen vereinbarten Obolus zahlten. „Wir können was tun. Wir sind für das Ahrtal gelaufen, und wohl keiner von uns hätte geglaubt, dass so viel Geld zusammenkommen würde“, so die Schulleiterin Heike Rebbert bei der offiziellen Bekanntgabe der Summe vor allen Schülern im Schülercampus.

Das Team der Sportlehrer erdachte sich einen rund 300 Meter langen Parcours und eine Laufzeit von 20 Minuten pro Kind. „Wir hatten an drei bis vier Runden pro Schüler gerechnet, aber so mancher Schüler hat gar nicht mehr aufgehört zu laufen“, sagt Heike Rebbert. Für jede gelaufene Runde bekam jeder Schüler eine bunte Wäscheklammer angeheftet. Offensichtlich eine große Motivation, denn die Schüler liefen und liefen. Am Ende kamen 13.714 Euro zusammen.

Das Geld erhält der Förderverein der Ahrtal-Grundschule in Bad Neuenahr. An der Grundschule hat das Hochwasser Klassenräume mitsamt Mobiliar, beide Turnhallen, den Schulhof und auch die Mensa extrem beschädigt und unbrauchbar gemacht. Der Erlös des Sponsorenlaufes wird für Sportgeräte in der Turnhalle sowie für die Sanierung des Schulhofes eingesetzt. Das Schülerparlament der katholischen Grundschule Westerloh-Lippling präsentierte den symbolischen Scheck den Mitschülern.