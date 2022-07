Kinderbuchfigur auf der Bühne der Stadthalle Delbrück

Das Cocomico-Musical „Conni – Das Zirkus-Musical!“ geht auf große Tournee und macht Station in Delbrück, und zwar am Donnerstag, 25. August. Conni zählt zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren und begeistert seit mehr als drei Jahrzehnten Kinder ab drei Jahren.

„Meine Freundin Conni“ als Musicalproduktion ist am 25. August zu sehen

Für Conni, ihre Familie, ihre Freunde und all ihre kleinen und großen Zuschauer wird es in diesem Zirkus-Musical-Abenteuer nie langweilig, versprechen die Veranstalter. „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ – so werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können zusammen mit Conni und ihren Freunden erleben, das Zirkus-Musical-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitlachen und Miterleben, mit viel Musik und ganz viel Charme.

Die Aufführung beginnt um 16 Uhr und richtet sich an Besucher im Alter von drei Jahren an. Tickets kosten im Vorverkauf je nach Rang 23 Euro, 18,60 Euro, ermäßigt 16,40 Euro beziehungsweise 12 Euro. Karten sind erhältlich telefonisch unter 05250/984141, im Internet unter www.stadthalle-delbrueck.de und bei allen Vorverkaufsstellen.