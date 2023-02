Ruven I. Brüggenthies ist neuer Kinderprinz in Delbrück

Es ist das erste Mal, dass die Prinzenkette weitergegeben wurde, denn das Amt des Kinderprinzen gibt es in Delbrück erst seit 2020. Mats Carl I. Wulf wurde dann zum ersten Kinderprinzen ernannt und durfte sein Amt pandemiebedingt drei Jahre behalten. Nun gab er die Prinzenkette Ruven I. Brüggenthies.

Der neue Kinderprinz stammt aus einer echten Karnevalsfamilie. Onkel Ralf Brüggenthies ist Vizepräsident der Eintracht, beide Schwestern tanzen in der Showtanzgruppe des Volkstanzkreises, und schon als kleines Kind war er gemeinsam mit den Eltern Christine und Dirk Brüggenthies im Kinderzug unterwegs. So auch in diesem Jahr, als er mit der Klasse 3b der St.-Marien-Grundschule am 50. Kinderzug teilnahm, der diesmal Rekordzahlen erreichte.

So schön war die Kindersitzung in Delbrück 2023 Foto: Axel Langer

Ruven I. wohnt in der Luckenwalder Straße, spielt beim Delbrücker SC Fußball und ist am liebsten mit Freunden aus der Nachbarschaft unterwegs. „Ich freue mich riesig, neuer Kinderprinz in Delbrück zu sein“, sagte Ruven I., der von der jubelnden Menge etwas eingeschüchtert war. Die leuchtenden Augen ließen aber darauf schließen, dass der junge Prinz den Moment seiner Proklamation in vollen Zügen genoss. „Ich war vor über 1000 Tagen erstmals auf der Bühne und möchte mich heute für die großartige Unterstützung bedanken“, sagte der scheidende Kinderprinz Mats Carl I. Wulf in seiner Abschiedsrede.

Kindergarde feiert Premiere

Mit gut 30-minütiger Verspätung startete die gut besuchte Kindersitzung. Das Orgateam um Kathi Rübbelke, Anna Fortmeier und Kristina Neuber hatte sich kurzfristig entschlossen, mit dem Start der Sitzung zu warten, bis der riesige Kinderzug abgeschlossen war. Mit einer tollen Premiere begann die Kindersitzung: Die neue Kindergarde zeigte bei ihrem Auftritt, dass sie gut auf die große Bühne vorbereitet ist.

Kindersolomariechen Johanna Kampmeier riss die Zuschauer zu wahren Beifallsstürmen hin. Der neu formierte Kinderelferrat überraschte Geburtstagskind Kathi Rübbelke mit vielen Rosen. „Über den Wolken“ tanzte dann die Showtanzgruppe des Volkstanzkreises, ehe Zauberer Endrik Thier die kleinen und großen Jecken in seinen Bann zog und reichlich Zaubertricks präsentierte.

Das Tanzpaar Greta Goer und Fritz Engelmeier zeigte sich von seiner besten Seite und wurde von den Jecken gefeiert. Zum Abschluss der Sitzung trat die Kindergarde letztmalig in dieser Rolle auf. Die jungen Damen zeigten, dass sie bereit sind in der nächsten Session als neue Jugendgarde an den Start zu gehen.

