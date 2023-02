25.000 Besucher beim Kinderkarneval in Delbrück

Delbrück

Pünktlich zum Start des Kinderzuges am Wiemenkamp hatte der Wettergott Erbarmen, sodass mehrere hundert Kinder im Trockenen durch die Innenstadt ziehen konnten. Anders war es am vergangenen Samstag in Paderborn, wo es während des Umzuges regnete.

Von Franz Purucker und Oliver Schwabe