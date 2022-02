Der Wagen „Die Geburt des 1. Delbrücker Karnevalisten. Anno 1832“ führte den ersten Kinderzug an. Bei Heiner Strunz (2.v.l.) war dafür ein großer Storch gebaut worden. In einer Windel am Schnabel hing ein Karnevalskind. Auf dem Foto zu sehen sind auch: Ruth Diedrichsmeier (l.), Resi Westerhorstmann, Irmgard Jaßmeier und Anita Strunz.

In puncto Qualität und Quantität gibt es seit 1972 in der weiten Region nichts Vergleichbares. Generationen haben durch ihn ihre Liebe zum Karneval entdeckt. 50 Jahre Kinderzug! Das hätte am Sonntag, 27. Februar, groß gefeiert werden sollen. Coronabedingt wird daraus nichts. Es wäre auch nicht der 50. Umzug des närrischen Nachwuchs gewesen, denn es gab in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrere Absagen wegen Golfkrieg, Sturm, Schweinepest.