Kita Sudhagen feiert 25-jähriges Bestehen

Zertifizierter Bewegungskindergarten in Delbrücker Ortsteil

Hatten beim sportlichen Kennenlernfest mit den Kindern jede Menge Spaß (hinten von links): Marie Brokmeier (Sachgebietsleiterin Kinder, Jugend und Familie), Brigitte Michaelis (stellv. Bürgermeisterin und Vorsitzende des Heimatvereins Hagen), Andrea Sprenger (Leiterin Kita Sudhagen), Alexander May (Vorsitzender Sportverein Sudhagen), Sonja Wiechert (Fachbereich Bildung/Sport/Kultur) und Heike Rössel (stellv. Leiterin der Kita Sudhagen).

Der zertifizierte Bewegungskindergarten machte seinem Namen alle Ehre und bot mit dem „Kibaz“ (Kinderbewegungsabzeichen) jede Menge Bewegung, Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Das „Kibaz“ ist ein Bewegungsparcours für Kinder, der die Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistert. Mindestens zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours durchlaufen die Kinder ohne Zeitbegrenzung. Für die Teilnahme erhielten die Kinder eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. „Ganz herzlich bedanken möchte ich mich noch beim Sportverein Sudhagen, der uns im Nachgang mit der Übernahme der Kosten für die Getränke überrascht hat. Es war ein toller bewegter Vormittag für Groß und Klein“, sagte Andrea Sprenger.

Die Kita Sudhagen besteht nun seit mehr als 25 Jahren und ist zu einer dreigruppigen Einrichtung gewachsen, die in diesem Jahr sogar eine vierte Gruppe beherbergt, um die Nachfrage decken zu können, bis dann die dritte Einrichtung in Sudhagen fertiggestellt ist. Das Team bildet sich stets fort, so dass die Einrichtung sich ebenfalls stetig weiterentwickelt und bereits seit einigen Jahren zertifizierter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung ist.