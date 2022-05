Kleine Bauparzellen in Delbrück wenig gefragt

Delbrück

Jedes neu ausgewiesene Baugebiet stellt ein Verbrauch an Flächen da, in der Regel sind landwirtschaftlich genutzte Flächen von der Ausweisung als Bauland betroffen. In Delbrück ist die Nachfrage nach Bauland unvermindert groß, die Stadt wächst weiter.

Von Axel Langer