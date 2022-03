Kolpingsfamilie Delbrück will durchstarten

Für alle Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft gibt es am Freitag, 8. April, eine neue Auflage der Angebotsreihe „Kreuzweg durch die Innenstadt“. Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Stadion Laumeskamp.

Am Dienstag, 19. April, führt der Emmausgang zur Reller-Kapelle. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor dem Kolping-Bildstock. Zu den weiteren Programmplanungen zählen die Maiandacht an der Valepagenkapelle, besondere Kolping-Treffen, die Rad-Wallfahrt nach Werl und ein Bildhauerkursus sowie Fahrten und Besichtigungen.

Bei der Mitgliederversammlung stehen verschobene Ehrungen und Wahlen im Mittelpunkt. Anerkennung für ihre Treue zum Sozialverband erhalten 18 Jubilare aus dem Jahr 2021 und gleichzeitig 22 aus diesem Jahr. Üblicherweise finden die Ehrungen beim Kolpinggedenktag im Dezember statt. Mit dem Vorziehen sieht sich der Vorstand bei eventuellen Einschränkungen für den kommenden Herbst gut gerüstet.

Zumindest mit der Vermietung des Kolping-Waffelwagens, der viele Monate vor dem Ems-Infozentrum in Hövelhof als Corona-Café genutzt wurde, konnten die Delbrücker Spendengelder erwirtschafteten. Jeweils 200 Euro gingen über den Förderverein Pater Meier nach Peru, an die Ruanda-Hilfe von Anna Busch und an die heimische Caritas-Konferenz für ihre Weihnachtsaktion.

Peter Meermeyer vom Kolpingvorstand dankt Gerd Kessler, Josef Knapp und Klaus Rieksneuwöhner (von links), die auf 65, 60 und 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Konrad Bröckling vom Diözesanverband leistet wertvolle Unterstützung. Foto: Kolpingfamilie Delbrück

Die Vorstandsaktiven freuen sich auf die diesjährigen Einsätze des Waffelwagens und hoffen auf viele helfende Hände beim Stadt- und Spargelfest im Mai, beim Katharinenmarkt im September und beim Adventsmarkt Ende November. Nach der Rückkehr aus Hövelhof hat der große Anhänger bei der Firma Kartonagen Meier einen neuen Unterstellplatz bekommen.

Zwei herausragende Aktionen kennzeichnen das ansonsten schwierige Jahr 2021. Seit der Premiere im Jahr 2016 beteiligen sich die Delbrücker an der bundesweiten Kolping-Aktion „Mein Schuh tut gut“. Die Resonanz Ende vergangenen Jahres war überwältigend. Menschen aus der Region legten an einem Wochenende die sensationelle Menge von 1427 Paar Schuhe (im Vorjahr waren es 885) im Eingangsbereich der St. Johannes Baptist Kirche ab. Vorstandsmitglied Norbert Goer stellte den nötigen Platz für das Verpacken von 51 Kartons zur Verfügung. Auf Anfrage organisierte die Gesellschaft Kolping Recycling in Fulda den Abtransport der 915 Kilogramm schweren Fracht an das Sortierwerk.

Weiterer Höhepunkt war der Besuch des ehemaligen stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Konrad Bröckling. Er überreichte den Initiatorinnen Hiltrud Gowik und Diana Kettelgerdes vom Kolpingvorstand eine kleine Rotbuche. Die beiden hatten im Sommer 2020 eine Radtour organisiert und viele gefahrene Kilometer der Delbrücker für die Nachhaltigkeits-Aktion Kolpingradeln der diözesanen Kolpingjugend angemeldet. Das Bäumchen steht jetzt an der Reller-Kapelle.