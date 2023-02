30.000 Karnevalsfans bejubeln den bunten Rosenmontagsumzug in Delbrück

Delbrück

Konfetti wirbelt durch die Luft und regnet auf die Delbrücker Straßen. Die Musikkapelle spielt und die Hufe klappern auf dem Asphalt. Ausgelassene Stimmung am Rosenmontag in Delbrück: In die Narrenhochburg zog es ungefähr 30.000 Schaulustige zum Höhepunkt der 191. Session, dem gigantischen Rosenmontagsumzug.