Konzept umfasst 57 Spielplätze im Delbrücker Land

Der Bauhof nimmt jeden Spielplatz einmal die Woche unter die Lupe und prüft die Anlagen auf Mängel. Einmal jährlich gibt es eine große Prüfung, die 2021 letztmalig extern durchgeführt wurde“, leitete Markus Hückelheim seine Präsentation ein. Dabei unterstrich er auch, dass es sich um einen Zwischenbericht des Spielplatzkonzeptes handelt.

In Delbrück und seinen Ortsteilen gibt es 57 Spielplätze. Um die Spielplätze zu kategorisieren wurden drei Typen gebildet. Die größten Spielplätze verfügen über eine Fläche von mindestens 2000 Quadratmetern und bieten für alle Altersklassen geeignete Spielmöglichkeiten. Neben den beiden Großspielplätzen in Delbrück – der Abenteuerspielplatz sowie die Spielfläche „Zum langen Kreuz“ – fallen der Grundschulschulhof in Westenholz und der Spielplatz an der Mehrzweckhalle in Sudhagen in diese Kategorie. Ein weiterer Spielplatz dieser Größenordnung wird im Baugebiet Lerchenweg entstehen.

Die beiden weiteren Kategorien sind im Delbrücker Land etwa gleich stark vertreten. Den Typ B mit 1000 bis 2000 Quadratmetern Größe, einem Einzugsgebiet innerhalb seines Quartiers sowie für Kinder bis zum Alter von zehn Jahren ausgestattet, gibt es 27 Mal im Delbrücker Land. Den Typ C gibt es 26 Mal. Er ist als kleiner Quartiersspielplatz vorrangig für Kinder bis sechs Jahre geeignet und mit einer geringen Zahl an Spielgeräten oder mit einem Bolzplatz ausgestattet. Im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten werden fünf weitere Spielplätze vom Typ B und drei vom Typ C entstehen. Generellen Handlungsbedarf sieht Markus Hückelheim bei der Barrierefreiheit der Spielplätze. Allerdings fehlen vielen Spielplätzen die Erweiterungsmöglichkeiten, da sich die Bebauung direkt anschließt.

Anschließend gab Markus Hückelheim bei einem durchschnittlichen Einzugsgebiet von 300 Metern eine räumliche Abdeckung Delbrücks und der Ortsteile ab. Eine gute Verteilung ohne zu große Lücken und zu große Überlappungen sieht er in Boke, Lippling und Westenholz. Kleine Lücken sieht er in Anreppen, in Bentfeld würde der geplante Spielplatz Schafbreite eine gute Abdeckung bringen, allerdings sei der Süden Bentfelds abgeschnitten. Eine Lücke vor allem im Bereich „Bache“ sieht Markus Hückelheim auch in Ostenland. In Schöning dränge sich mit dem Neubaugebiet auch ein Spielplatz südlich der Schöninger Straße auf, da hier bislang alle Spielflächen nördlich der Schöninger Straße angelegt wurden.

In Steinhorst deckt der Dorfplatz wichtige Teil des Dorfkerns ab. Allerdings fehlten im Bereich westlich der Kaunitzer Straße die Spielmöglichkeiten. In Sudhagen gebe es großflächige Überschneidungen, sodass in die Jahre gekommene Spielplätze abgebaut werden könnten. „Dies ist aber eine individuell und erst in einigen Jahren zu treffende Entscheidung“, so Hückelheim. Sehr unterschiedlich sei die Abdeckung in Delbrück-Mitte. Im Norden gebe es Überlappungen, der Süden seit gut aufgestellt und mit dem neuen Spielplatz im Baugebiet Lerchenweg der Westen auch. „Die Mitte von Delbrück und der Osten weisen nicht abgedeckte Bereiche auf“, sieht Hückelheim hier Nachholbedarf, wohingegen im Norden Spielplatzflächen langfristig reduziert werden könnten.

In einem letzten Schritt für das Spielplatzkonzept wird für jede Spielfläche ein Steckbrief erstellt, der neben Bildmaterial die Größe, den Spielplatztyp, die Anzahl und das Material der Spielgeräte aufführt. Außerdem wird festgehalten, ob die Spielfläche planungsrechtlich über einen Bebauungsplan abgesichert ist und sich die Fläche in städtischem Besitz befindet.