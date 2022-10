Konzert und Oktoberfest: Musikzug Lippling feiert die „112“

Das Motto des Konzertes am Samstag, 29. Oktober, lautet „112 Jahre Musikzug vs. Oktoberfest“. Der Einlass in die Gemeindehalle ist von 18 Uhr an, das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

„Wer mag, kann auch passend im Oktoberfeststyle zum Konzert kommen. Besonders freuen wir uns, dass unsere Nachwuchsmusiker an diesem Abend auch mit dabei sein und den Besuchern 112 kleine Überraschungen in einer Pause überreichen werden“, so Michael Steils. Auf dem Programm in der festlich geschmückten Gemeindehalle steht eine bunte Mischung aus Polka, Marsch sowie modernen und aktuellen Hits. „Zum Aufwärmen für das Oktoberfest haben wir für den zweiten Konzertteil zahlreiche Oktoberfest- und Stimmungshits einstudiert“, sagt Michael Steils. Mit bayerischem Bier in Krügen sowie deftigen Haxen und Co. vom Grillwagen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Auf das Konzert folgt die Party

An den Konzertabend wird sich reibungslos eine Oktoberfestparty anschließen. Ab 20 Uhr legt Alex Setter auf, und das 112. Jubiläum kann gebührend gefeiert werden. Der Musikzug lädt auch hierzu bei freiem Eintritt ein.