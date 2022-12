Konzertabbruch nach medizinischem Notfall in Delbrück-Ostenland

Delbrück-Ostenland

Ein medizinischer Notfall hat am Freitagabend in Delbrück-Ostenland zum vorzeitigen Abbruch eines Konzertes geführt. Ein Besucher war im Eingangsbereich der Ostenländer Pfarrkirche zusammengebrochen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er jedoch am Samstagmorgen verstarb. Der Chor „Haste Töne“ wollte an diesem Abend das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns aufführen.

Von Axel Langer