Kornfeld in Westenholz in Brand geraten

Delbrück

Der Brand eines Kornfeldes in Westenholz ist am Dienstagabend vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Ein großes Lob des Feuerwehrchefs ging an örtliche Landwirte, die mit beherztem Eingreifen verhindert hätten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald überschlagen konnten.

Von Per Lütje