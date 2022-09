Kostenexplosion bei Bauprojekten in Delbrück

Laut einer Vorlage der Verwaltung, die am Donnerstagabend in der Sitzung des Delbrücker Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses vorgestellt wurde, fallen allein beim Gymnasium und der Errichtung eines Bürgerbildungszentrums rund 7,16 Millionen Euro mehr an als ursprünglich berechnet. Danach steigen die 2020 ermittelten Kosten in Höhe von rund 15,5 Millionen Euro auf knapp 22,7 Millionen Euro. Rund 5,8 Millionen entfielen bei der damaligen Kalkulation auf das Bürgerbildungszentrum. Jetzt würden bei letzterem 9,5 Millionen Euro veranschlagt. Es werde noch geprüft, inwieweit der Mehraufwand in Höhe von etwa 3,7 Millionen Euro förderfähig sei.

Gründe seien unter anderem unerwartete Probleme: So sei unter anderem erst bei den Abrissarbeiten im ersten Bauabschnitt festgestellt worden, dass sämtliches Brüstungsmauerwerk unter den Fenstern nicht ausreichend tragfähig für die Verankerung der vorgesehenen Klinkerfassade sei, womit nicht habe gerechnet werden können. Auch in Sachen Brandschutz sei der Aufwand höher als geplant. Darüber hinaus habe die Anmietung der Containeranlage, die als Ausweichfläche für den Schulbetrieb in den jeweiligen Bauabschnitten dienen soll, bereits eine erhebliche Verzögerung des Baubeginns um etwa ein halbes Jahr und eine weitere Kostensteigerung ausgelöst.

Die Preissteigerung von 43,7 Prozent bei Gymnasium und Bürgerbildungszentrum beinhalteten nach Angaben der Stadtverwaltung neben dem Mehraufwand auch eine inflationsbedingte Preissteigerung von zusätzlich 16,7 Prozent. Demnach liege der bauliche Mehraufwand bei etwa 27 Prozent.

Beim Rathausneubau liegt die Kostensteigerung laut Stadt bei rund 11,7 Prozent – ein Mehrbedarf in Höhe von 1,31 Millionen Euro. Im Februar 2020 waren für das Projekt 11,16 Millionen Euro veranschlagt worden. Nach jüngsten Schätzungen liegt man nun bei 12,47 Millionen Euro. Die Verwaltung begründet den Mehraufwand mit den Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise, die zu allgemeinen Preissteigerungen geführt hätten.

Die geplante Fertigstellung des Rathausneubaus im Herbst nächsten Jahres sei jedoch nicht gefährdet, heißt es abschließend in der Verwaltungsvorlage.