In Delbrück steigt die Vorfreude auf Rosenmontag

Über 60 Gruppen mit rund 2500 Aktiven werden zum Delbrücker Rosenmontagszug erwartet. Der Neustart des jecken Lindwurms durch die Innenstadt erfolgt am Montag, 20. Februar, auf der alten Umzugsstrecke. Der Rosenmontag beginnt um 8.45 Uhr mit dem Sturm auf das Rathaus. Auf Stratmanns Wiesen wird entscheiden, wer die Nachfolge von Carsten Strunz antritt. Das Kranzreiten kann diesmal nur mit einer kleinen Reiterschar stattfinden.

Laut dem Karnevalverein Delbrück soll in mindestens einem Reitstall eine Herpesvirusinfektion bei Pferden ausgebrochen sein. Diese für Pferde nicht ungefährliche Erkrankung führt in der Regel zu einer Quarantäne für den gesamten Stall. In wenigen schweren Fällen könne es sogar dazu kommen, dass Tiere eingeschläfert werden müssen.

Aus diesem Grund hat der Vorstand des Karnevalvereins Eintracht entschieden, dass beim Kranzreiten diesmal nur ein Reitstall mit einigen wenigen Pferden teilnehmen wird – um Infektionsübertragungen vorzubeugen. Es handele sich laut dem Verein um eine Vorsichtsmaßnahme: Mit dieser Maßnahme wolle man vermeiden, dass sich das Herpesvirus unter den teilnehmenden Pferden und damit in weitere Reitställe verbreiten könnte. Die Gesundheit und das Leben der heimischen Pferde gelte es zu schützen, genauso wie man es in den vergangenen beiden Jahren in der Corona-Pandemie bei den Menschen getan habe.

Das Programm am Rosenmontag

Nach der Begrüßung durch den Delbrücker Prinzen Oliver I. Scheer folgt der Marsch zum Rathaus, wo der neue Prinz zum Sturm auf das Rathaus anstimmen wird, der um 8.45 Uhr beginnt. In einem jecken Wortgefecht wird er zuvor dem Bürgermeister den Rathausschlüssel abhandeln. Man darf gespannt sein, wie sich Bürgermeister Werner Peitz und sein Rathaus-Team gegen den Ansturm der Karnevalisten zur Wehr setzen. Dann geht der Zug weiter zu Stratmanns Wiesen, wo um 10 Uhr das Kranzreiten beginnt. Die Preisverleihung des Wagenbau-Wettbewerbs findet beim Rosenmontagsball in der Stadthalle statt. Die kleinen Jecken feiern am Sonntag, 19. Februar, den Kinderkarneval.

Hoch zu Ross geht es auf den Buchsbaumkranz zu. Hier bereitet sich der gerade verabschiedete Kranzkönig Carsten Strunz im Jahr 2020 auf den entscheidenden Griff zum Kranz vor. Foto: Axel Langer (Archiv)

Karnevalisten nutzen alte Umzugsstrecke

Vor Corona wurden verschiedene Zugstrecken ausprobiert, aber keine der neuen Wegführungen überzeugte restlos, und so kehrt das Organisationsteam des Karnevalvereins Eintracht wieder auf die bewährte Strecke durch das Tegetfeld und über die Rietberger Straße stadteinwärts zurück.

Vom Großparkplatz Wiemenkamp aus setzt sich der Rosenmontagszug um 14.01 Uhr in Bewegung. Der Parkplatz ist an diesem Tag gesperrt. Erwartet werden 20 Motivwagen, 23 Fußgruppen, die Prinzenwagen aus dem Delbrücker Land und aus Paderborn sowie acht Musikvereine und Spielmannszüge. Der Umzug geht über eine etwa 4,5 Kilometer lange Strecke. Der Karnevalszug selbst wird eine Länge von rund 1,5 Kilometern erreichen.

Sonja Tanger freute sich über einen bunten Rosenmontagszug. Foto: Axel Langer (Archiv)

Rosenmontagsball in der Stadthalle Delbrück

Die teilnehmenden Gruppen kommen aus Delbrück und seinen zehn Ortsteilen, aus Paderborn und Salzkotten. Die wohl weiteste Anreise wird eine Gruppe aus Holzhausen im Reinhardswald haben. Die Gruppe aus dem nordhessischen Landkreis Kassel reist eigens für den Delbrücker Rosenmontagszug an. Der Karnevalverein Eintracht geht je nach Wetterlage von 25.000 bis 35.000 Zuschauern entlang der Zugstrecke aus.

Überall in der Innenstadt verteilt werden Mitglieder des Karnevalvereins die Gruppen in Augenschein nehmen und mit ihrem Votum über die Prämien des Wagenbau-Wettbewerbs entscheiden. Die Preisverleihung findet im Rahmen des anschließenden Rosenmontagsballs in der Stadthalle statt. Für die Mitwirkenden am Umzug ist der Eintritt frei.