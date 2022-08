Kreisschützenfest: Heimatnachmittag in Boke stößt in neue Dimensionen vor

Delbrück-Boke

In einem Zelt an der Mantinghauser Straße wird im Augenblick – abgeschirmt von der Öffentlichkeit – fleißig geprobt. In exakt sieben Tagen ist es soweit: Ein rund 2,5-stündiges Theaterstück wird beim Heimatnachmittag des Kreisschützenfestes das Boker Dorfleben, die Geschichte des Lippedorfes, aber auch das Vereinsleben darstellen.

Von Axel Langer