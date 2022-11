Kronkorken werden zu Geld gemacht

Delbrück

Seit April 2021 werden in Delbrück und Umgebung Kronkorken gesammelt. In nur 18 Monaten wurden 2,32 Tonnen, was einer Anzahl von 1,16 Millionen Verschlüssen entspricht, abgegeben. Aus dem Verkaufserlös der „Silberlinge“ hat der Kronkorken-Verein Geseke jetzt 500 Euro an das Delbrücker Füllhorn gespendet.