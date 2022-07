Kugelfang steht in Sudhagen für drei Vögel bereit

Mit der neuen Buswendeschleife an der Mehrzweckhalle in Delbrück-Sudhagen waren auch die Schützen gefragt: Der alte Standort der Vogelstange lag im Randbereich der neuen Anlage und musste um einige Meter versetzt werden.

Dies ist nun geschehen, so dass alles für das Vogelschießen am Samstag, 6. August vorbereitet ist. Drei Vögel werden dann nach und nach hochgezogen.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Baugenehmigung für die Versetzung der Vogelstange vorlag, hat sich in den vergangenen Wochen ein ehrenamtliches Team an die Arbeit gemacht. Zunächst hat das Team um Matthias Breimhorst, Martin Müller, Jan Timmermann, Hubert Brökelmann und Georg Hüwelmeier ein etwa 2,50 mal 2,50 Meter großes Fundament unter der Erde betoniert. Nachdem dies ausgehärtet war, konnte ein etwa 1,50 mal 1,50 Meter großes, oberirdisches Fundament betoniert werden und die Vogelstange darauf errichtet werden. „Jetzt steht die Vogelstange wieder für den Schießbetrieb bereit und auch das Vogelschießen kann an den Start gehen“, sagt Oberstleutnant Norbert Freise. Auch die Vogelstange selbst wurde bei der Gelegenheit generalüberholt. „Unser Dank gilt den Firmen Happe, Leiwesmeier und Heinz Pamme für die Unterstützung“, so Martin Müller.

Antreten auf dem Dorfplatz

Nun ist alles für das Vogelschießen am Samstag, 6. August, vorbereitet. Die Schützen treten dann um 14 Uhr auf dem Dorfplatz an und marschieren direkt unter die Vogelstange an der Mehrzweckhalle. An diesem Tag werden mit dem König der Könige, dem Jungschützenkönig und dem Schützenkönig gleich drei neue Titelträger ausgeschossen. Das Vogelschießen wartet mit einer weiteren Neuerung auf: Erstmals findet die Ehrung der Jubilare für 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährige Mitgliedschaft im Laufe des Vogelschießens statt.

Das Sudhagener Schützenfest folgt dann vom 27. bis 29. August. Damit findet das Schützenfest eine Woche später statt, da Bundeskönig Hansi Lummer beim Europaschützenfest im Belgischen Deinze startberechtigt ist. Die Sudhagener wollen ihren Bundeskönig mannstark in Ostflandern unterstützen. „Da die Mehrzweckhalle im Frühjahr von der Stadt für mögliche Ukraine-Flüchtlinge reserviert wurde, weichen wir ins Festzelt aus. Dieses werden wir allerdings erstmals seit es die Halle in Sudhagen gibt, an der Heimathütte aufstellen“, erläutert Norbert Freise, wie die St.-Heinrich-Schützen aus der Not einfach eine Tugend gemacht haben.

Fläche ist hergerichtet

In den vergangenen Wochen hat sich die Gruppe der Platzmajore und der Jungschützen um die Herrichtung der Fläche rund um die Heimathütte gekümmert, so dass alles für ein rauschendes Fest bereitsteht. Auch für die musikalische Begleitung konnte eine Lösung gefunden werden: Da sich der Schützenmusikzug im Frühjahr aufgelöst hat und die heimischen Kapellen wegen der Vielzahl an Festivitäten im Herbst ausgebucht sind, wird eine Kapelle aus Südtirol an den drei Festtagen anreisen und das Sudhagener Schützenfest begleiten. „Für das nächste Jahr arbeiten wir bereits an einer anderen Lösung“, betont Norbert Freise.