Die Laienspielgruppe aus Ostenland verwandelt den Saal Fortströer in ein Rathaus, in dem gespukt wird.

Die beiden Beamten Theobald Müller (Stefan Berenspöhler) und Elfriede Schwarz (Conni Falkenrich) versehen zuverlässig, aber mit einer gewissen Langsamkeit ihren Dienst im Rathaus. „Das ist kein Bürgerbüro, sondern ein Schlafsaal“, lästert Karla Gutknecht (Michaela Holstein), die mit den noch so kleinen Anliegen in der Amtsstube auftaucht. Hinweise von Elfriede fruchten nur wenig. Auf ihren Rat „Beeil dich mal mit dem Frühstück, gleich ist schon wieder Mittag“, entgegnet Theobald: „Wenn ich zu schnell esse, bekomme ich Magenschmerzen. Außerdem ist meiner Frau schon aufgefallen, dass ich immer unausgeschlafen nach Hause komme!“

Freche Dialoge, eine Prise schwarzer Humor und Darsteller, denen man nach der Corona-Zwangspause die Spielfreude anmerkt, zeichnen die Laienspielgruppe Ostenland und ihr Stück, die Komödie „Der Geist im Rathaus“ von Hans Schimmel, aus. Szenenapplaus und ein bestens unterhaltenes Premierenpublikum sind die Folge. „Endlich wieder Theater. Mein Dank gilt dem ganzen Team und den Darstellern. Immerhin proben wir seit September“, begrüßte der Vorsitzende der Laienspielgruppe, Stefan Berenspöhler, die Zuschauer.

Gleichzeitig glänzte er in der Rolle des Theobald, wie auch Stephan Kluwe als grün geschminkter Geist Nikolaus, als Darsteller mit einer Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben ist. Quasi nebenbei hat er sich zahlreiche Spezialeffekte ausgedacht, um die Spukkräfte von Geist Nikolaus zu bekräftigen und bringt sogar Stühle zum Schweben.

Die Laienspielgruppe aus Ostenland bringt viel Spielfreude auf die Bühne. Foto: Axel Langer

Im unter Denkmalschutz stehenden Rathaus führt die neue Bürgermeisterin Sieglinde Haselbusch (Sabine Gnaase) ein strenges Regiment. Alles geht ihr zu langsam und neue Ideen kommen nicht schnell genug voran, wie beispielsweise die Zusammenlegung mit Espeln und die Verwaltungstätigkeit von einem Rathaus aus. Sieglinde träumt vom Titel der Oberbürgermeisterin. Dabei soll ihr der Unternehmensberater Roland Hein (Joel Pohlmeier) helfen.

Berater will Rathausgrundstück verscherbeln

Doch der aalglatte Berater verbirgt ein Geheimnis: Insgeheim plant er das Rathausgrundstück an eine Supermarktkette zu verscherbeln und hofft auf eine großzügige Provision. Eifrig redet er Sieglinde in ihrem Tun zu, ist aber immer wieder blitzschnell verschwunden, wenn es droht brenzlig zu werden. Als reichlich beredte Nervensägen und Dauergäste im Rathaus entpuppen sich die verfeindeten Nachbarinnen Karla Gutknecht (Michaela Holstein) und Rita Knopf (Mareike Steils). Den Rang in puncto Neugierde und Tratschen läuft ihnen nur noch Putzfrau Regine Nussbaum (Carina Wiesing) ab, die, mit dem Putzfeudel ausgerüstet, immer auf der Suche nach neuen Gerüchten und Halbwahrheiten ist.

Die Abrisspläne rufen Nikolaus Nachtigall (Stephan Kluwe) auf den Plan, der seit Jahren als Geist im Rathaus lebt und nun um seine Behausung fürchtet. Allerdings kann den grün geschminkten Geist nur Theobald sehen und hören. Schnell glauben einige, Theobald arbeite nicht nur langsam, er spinne jetzt auch noch. Geist Nikolaus, der auch schon mal mit seinem Grabstein unterm Arm über die Bühne läuft – „Wieso? Du hast deinen Ausweis doch auch ständig bei dir!“ – und Theobald verbünden sich und bilden fortan ein kongeniales Duo zum Erhalt des Rathauses.

Angespornt wird Nikolaus in seinem Spuk durch den Auftritt von Emma Schwein (Maria Lippold) im Rathaus. Die auch Esmeralda genannte Wahrsagerin spielt sich zur ernst zu nehmenden Konkurrenz für Geist Nikolaus auf. Klar, dass dieser – sehr zum Vergnügen des Publikums in der nahezu ausverkauften Premiere – alle Register seines Könnens zieht. „Absolut sehenswert“, urteilte ein Premierenbesucher zu Recht.

Sprechstunden im Ostenländer Rathaus

Bei noch sieben Aufführungen darf Geist Nikolaus durch das Rathaus auf der Bühne im Saal Fortströer in Ostenland, Mühlensennerstraße 62, sein Unwesen treiben und Stühle zum Schweben bringen. Die Termine im Einzelnen: Samstag, 11. März, 20 Uhr, Sonntag, 12. März, 16 Uhr, Samstag, 18. März, 20 Uhr, Sonntag, 19. März, 16 Uhr sowie am Freitag, 24. März, 20 Uhr, Samstag, 25. März, 20 Uhr und letztmalig am Sonntag, 26. März um 16 Uhr. Restkarten – vor allem für die letzten Aufführungen – sind an der jeweiligen Tageskasse erhältlich.