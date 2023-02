Im alten Ostenländer Rathaus geht ein Geist um

Die Laienspielschar Ostenland beschwört mit dem Stück „Der Geist im Rathaus“ denselbigen. Premiere im Saal Fortströer in Delbrück-Ostenland ist am Samstag, 4. März, um 20 Uhr. Geplant sind insgesamt neun Aufführungen des Stückes von Hans Schimmel. Bei der neuen Produktion lässt die Ostenländer Theatercrew sogar das Mobiliar auf der Bühne schweben.

Zum Stück: Theobald Müller und Elfriede Schwarz führten bislang ein ziemlich geruhsames Beamtenleben im Rathaus. Kopieren, lochen, abheften und das mit viel Ruhe und Bedacht. Doch als Sieglinde Haselbusch das Ruder als Bürgermeisterin übernimmt, weht ein anderer Wind. Das geruhsame Beamtenleben droht einem hektischen und arbeitsreichen Amtsstubenalltag zu weichen. Ziel der neuen Bürgermeisterin ist es, sich den Nachbarort einzuverleiben und damit Oberbürgermeistern zu werden.

Um dies zu erreichen, hat sie sich Unternehmensberater Roland Hein ins Haus geholt. Doch der verschlagene Berater hat ganz eigene Interessen. Eine Supermarktkette hat ihm eine üppige Prämie versprochen, wenn er ihr ein begehrtes Baugrundstück zuschustert. Doch die Sache hat einen großen Haken: Auf dem Grundstück steht das alte, denkmalgeschützte Rathaus, das zudem noch Wohnsitz und Hauptarbeitsort von Gespenst Nikolaus Nachtigall sein soll.

Wahrsagerin

Die Geisterstunden sind Gegenstand zahlreicher Spekulationen im Dorf. Aus den Spekulationen wird gespenstischer Ernst, als Nikolaus von den Abrissplänen für seinen Wohnsitz erfährt. Spontan verbündet er sich mit Theobald Müller, um die Pläne der neuen Bürgermeisterin mit viel Spuk zu verhindern. Dabei stößt er immer wieder auf die beiden Dauergäste im alten Rathaus: Karla Gutknecht und Rita Knopf. Die beiden bis aufs Messer verfeindeten Nachbarrinnen lassen keine Gelegenheit aus, um sich und andere zu beharken.

Schließlich kommt Theobald auf die Idee, über sein angebliches Medium Kontakt zu den Geistern aufzunehmen. Dies ruft die Wahrsagerin Emma Schwein, alias Esmeralda, auf den Plan. Esmeralda will das weite Feld des Spukens und des verschrobenen Blicks in die Zukunft nicht der angeblichen Konkurrenz überlassen. Für den Geist Nikolaus ist dies die willkommene Gelegenheit, sein „Schloss“ zu retten und sich im Rahmen seiner unsichtbaren Möglichkeiten maximal zu amüsieren.

Nicht alle können den Geist sehen

„Wir spielen in dem Stück so, dass nur Theobald und die Besucher des Theaterstücks den Geist sehen können. Alle anderen Darsteller sehen ihn quasi nicht und spielen um den Geist herum. In das Stück haben wir eine ganze Reihe Spezialeffekte eingestreut, um das Unwesen, das Geist Nikolaus treibt, besser darstellen zu können. Das Publikum darf sich auf so manchen Knalleffekt freuen“, sagt Heinz Riekschnitz, der beim Stück Regie führt. Die Spezialeffekte auf der Bühne werden von Stefan Berenspöhler mit viel Kreativität und Know-how umgesetzt.

Die Aufführungstermine

Samstag, 4. März, 20 Uhr

Sonntag, 5. März, 16 Uhr

Samstag, 11. März, 20 Uhr

Sonntag, 12. März, 16 Uhr

Samstag, 18. März, 20 Uhr

Sonntag, 19. März, 16 Uhr

Freitag, 24. März, 20 Uhr

Samstag, 25. März, 20 Uhr

Sonntag, 26. März, 16 Uhr

Eintrittskarten können ab sofort unter der Telefonnummer 0175/7515660 reserviert werden. Restkarten sind an der jeweiligen Tageskasse erhältlich.