Landfrauen im Delbrücker Land stellen sich neu auf

Den Delbrücker Stadtverband der Landfrauen leitet künftig ein Team mit Maria Büser, Sabine Hermelingmeier aus Steinhorst und Nadine Wübbe, wobei die Bokerin Nadine Wübbe als Sprecherin fungiert. Die Ostenländerin und ehemalige stellvertrendende Vorsitzende im Stadtverband Delbrück, Maria Büser, ist gleichzeitig Kreisvorsitzende der Landfrauen.

Neben den Neuwahlen standen auch zahlreiche Verabschiedungen auf dem Plan der Landfrauen im Saal Kerkstroer. Seit 2010 war Thea Großekämper Vorsitzende des Stadtverbandes und stand nun nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Seit 2006 war Marlies Brune für die Kasse der Landfrauen verantwortlich. Auch sie schied wie Brigitta Brechmann, die seit 2014 als Schriftführerin aktiv war, aus dem Vorstand aus. Ebenfalls verabschiedet wurden aus dem Stadtverbandsvorstand Elke Schniedermeier, die seit 2018 stellvertretende Vorsitzende war. Viele Jahre war Thea Stratmann für die Kasse des Katharinenmarktstandes der Landfrauen und der damit verbundenen karitativen Spendenaktion zuständig. Auch die Delbrücker wurden verabschiedet.

Neben dem neuen Sprecherinnenteam mit Nadine Wübbe, Sabine Hermelingmeier und Maria Büser wurden Silvia Noje-Rolf aus Westenholz zur neuen Kassiererin und Ruth Lohmann aus Ostenland zur neuen Schriftführerin gewählt. Die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und wünschte dem neuen Vorstand ein gutes Händchen.

Doch nicht nur auf Stadtverbandsebene wurde neue Gesichter in verantwortliche Posten gewählt, auch die Ortsverbände haben sich seit dem vergangenen Sommer Schritt für Schritt neu aufgestellt. „In der Zeit von Sommer bis Herbst 2022 haben in den Ortsteilen ebenfalls Wahlen stattgefunden und es hat zahlreiche Wechsel gegeben. Unser Dank gilt allen, die neue Verantwortung übernommen haben und an all die, die teils über viele Jahrzehnte hinweg sich aktiv für die Landfrauen eingebracht haben“, sind sich Nadine Wübbe und Maria Büser einig.

Im Ortsverband Delbrück ist Anni Beringmeier als Vorsitzende ausgeschieden. Ein neues Team um die Sprecherin Stefanie Beringmeier führt die Arbeit fort. In Anreppen löst Nicole Schulte als Team-Sprecherin die Vorsitzende Elisabeth Schulte ab. Die Ortsverbände Bentfeld und Boke haben sich zusammengeschlossen. Beate Fernhomberg wurde als Vorsitzende verabschiedet. Neue Ansprechpartnerin in Bentfeld ist Thea Klaus. An der Spitze des neuen Ortsverbandes Boke und Bentfeld bleibt Nadine Wübbe die Sprecherin der Landfrauen.

In Nordhagen übernimmt Reinhild Sasse das Amt der Vorsitzenden von Marlies Kniesburges. Nach der Verabschiedung von Gabi Hartkemper als Vorsitzende des Ortsverbandes Sudhagen, werden die Sudhagener Landfrauen vom Ortsverband Westenholz vertreten, wo Michaela Meiwes weiterhin Sprecherin ist. In Ostenland ist Maria Büser weiterhin Vorsitzende der Landfrauen. In Westerloh übernimmt Sabine Hermelingmeier als Teamsprecherin den Vorsitz von Elisabeth Hachmann.