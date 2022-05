Leader-Region Lippe-Möhnesee hat sich erfolgreich beim Ministerium beworben

Nun kam die Bestätigung: Die Region Lippe-Möhnesee kann erneut auf Fördermittel der EU und des Landes Nordrhein-Westfalen zugreifen. Bis zum Jahr 2029 stehen damit gut drei Millionen Euro für innovative Projekte zur Verfügung.

„Die Zusage für eine weitere Förderperiode ist eine Bestätigung der erfolgreichen Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren in unserer Leader-Region geleistet haben“, freut sich Matthias Lürbke, Erster Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Lippe-Möhnesee e.V. „Der Dank des gesamten Vorstandes gilt zum einen denjenigen, die sich in den vergangenen Monaten engagiert in den Bewerbungsprozess eingebracht haben, und zum anderen natürlich allen Beteiligten, die unsere Region mit ihren Projekten in der letzten Förderphase bereichert haben.“

Auch Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz freut sich sehr, dass Delbrück auch in der neuen LeaderFörderperiode wieder dabei ist: „Viele Projekte hätten wir ohne Leader-Fördergelder in den vergangenen Jahren nicht umsetzen können. Das Dorfgemeinschaftshaus in Bentfeld, das Kleinspielfeld des Delbrücker SC, das freie WLAN in der Delbrücker Innenstadt und in allen Ortsteilen, um hier nur einige zu nennen. Auch für die neue Förderphase sind schon die ersten Ideen geboren worden, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Coworking-Spaces, das bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch Freiberuflern hoch im Kurs steht. Wir als Stadt Delbrück setzen uns im Rahmen der Wirtschaftsförderung dafür ein.“

Wer sich mit seinem Projekt um eine Leader-Förderung bewerben möchte, den berät das Regionalmanagement. Erste Projektideen für die neue Förderphase seien bereits in der Entwicklung, bestätigt Regionalmanagerin Dr. Christina Steinbicker.

Weitere Informationen rund um das Förderprogramm und die Leader-Region Lippe-Möhnesee sind unter www.leader-lippe-moehnesee.de zu finden.