Leckere Äpfel gehören zum Schulprogramm

An der Gesamtschule Delbrück wird das Thema „Gesunde Ernährung“ um eine Facette erweitert. Den Schülerinnen und Schülern sollen in der Pause regelmäßig Äpfel angeboten werden.

Gesunde Ernährung an der Gesamtschule Delbrück

„Die gesunde Ernährung ist schon lange Thema im Unterricht. Jetzt kommt eine weitere praktische Seite dazu, die wir gerne dauerhaft an der Gesamtschule etablieren möchten“, erläutern die beiden Lehrerinnen für Ernährungslehre an der Delbrücker Gesamtschule, Judith Gubitz und Birgit Fraune-Engelmeier, und wollen die gesunde Schule um eine Facette erweitern.

An drei Schultagen boten die Lehrerinnen den Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Klassen auf dem Pausenhof des Schulgebäudes am Nordring Äpfel an. Nach den positiven Erfahrungen soll dies zu einer regelmäßigen Einrichtung werden.

Viele Eltern, Lehrer und der Elli-Markt Delbrück sorgen für die leuchtend roten oder knackig grünen Früchte, die von den Lehrerinnen in „mundgerechte“ Stücke geschnitten und den Schülern angeboten werden. Schnell ist den Schülern aufgefallen, dass die unterschiedlichen Sorten ganz verschieden schmecken. Doch die Aktion hat auch Auswirkung auf das soziale Miteinander: „An der Ausgabe herrscht ein sehr höflicher Umgangston und das Interesse für das Obst ist groß“, freut sich Judith Gubitz, dass die Aktion so gut angenommen wird.