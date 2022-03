Delbrück

„Ist das eigentlich erlaubt?“, haben sich in den vergangenen Tagen nicht wenige Menschen in Delbrück beim Anblick zweier riesiger LED-Werbewände gefragt. Standorte sind – jeweils auf einem Lkw-Anhänger montiert – der Wiemenkamp (vor der Kindergartenmauer) und Stratmanns Wiesen (nahe der Brücke über die B64). Diese Multivisionswände strahlen in den Abendstunden so extrem grell, dass unsere Redaktion der Eingangsfrage mal nachgegangen ist.

Von Jürgen Spies