Lerchennest bietet 74 Kindern Platz: Spatenstich am Neubau des Naturkindergartens in Delbrück

Delbrück

Mit Schaufeln in der Hand und strahlenden Augen – so gingen beim Spatenstich für das neue Gebäude des Naturkindergartens Lerchennest in Delbrück die Steppkes ans Werk. Mit großem Eifer schaufelten die angehenden Schulkinder den Sandhaufen weg. Der Spatenstich war der offizielle Startschuss für den Neubau der Naturkita.

Von Axel Langer