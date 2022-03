Linnemann fordert Gesellschaftsjahr

Delbrück

Es sind diese Termine, die Carsten Linnemann so liebt, an der Basis in seinem Wahlkreis, in diesem Fall zum wiederholten Mal als Gast der Senioren-Union der CDU Delbrück: Bentfeld statt Berlin, Jahreshauptversammlung statt Krisensitzung. Dass aber auch beim Treffen der CDU-Senioren im See-Hof Franke der Krieg in der Ukraine nicht ausgeblendet werden konnte, lag auf der Hand.

Von Jürgen Spies