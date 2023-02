Lippeburg-Theater Boke feiert Modenschau im Ochsenstall

Paul Hartmann ist Landwirt und Hobbymaler. Seinen Hof hat er völlig heruntergewirtschaftet und über seinem Ochsenstall kreist der Pleitegeier. Die letzte Rettung scheint eine Modenschau zu sein. Darum geht es in dem Stück „Modenschau im Ochsenstall“ des Lippeburg-Theaters in Boke. Am Samstag, 18. März, wird das Stück zum ersten Mal aufgeführt.

Hartmanns letzte Rettung scheint der neue Zuchtbulle Bruno zu sein. Doch Bruno kommt seiner Aufgabe nicht nach, stattdessen interessiert er sich nur für das eigene Geschlecht. Auch mit der Malerei kommt Paul nicht weiter. Sein letztes, vielversprechendes Gemälde wird vom Zuchtbullen Bruno zerstört. So zerplatzt eine Hoffnung nach der anderen.

Da hat Franz, der beste Freund von Paul, plötzlich die scheinbar rettende Idee: Eine Modenschau im Ochsenstall. Doch als diese starten soll, fallen die Models unerwartet aus und müssen irgendwie ersetzt werden. Die Geschehnisse geraten aus den Fugen: Mathilde, Pauls Ehefrau, und die Nachbarinnen mischen sich ein.

Zudem erfährt Paul, dass er eine Halbschwester haben soll. Bei der Überprüfung des Gerüchts, melden sich gleich mehrere potenzielle Kandidatinnen, die alle als Halbschwester infrage kommen. Das Chaos zwischen modischem Chic im Stall, Existenzängsten und einer möglichen Halbschwester droht Paul über den Kopf zu wachsen.

Theatergruppe sucht neue Mitglieder

Am Samstag, 18. März, bringt das Lippeburg-Theater aus Boke die Komödie „Modenschau im Ochsenstall“ von Jonas Jetten erstmals auf die Bühne des Bürgerhauses. Die Regie liegt, wie in der Vergangenheit auch, in den Händen von Regina Zimmer. Im Ensemble sind eine gute Mischung bewährter Darsteller und neuer Mitglieder zu sehen. Neu auf der Bühne stehen Svea Puls und Klaus Heimchen. Außerdem verstärkt Frederik Fraune das Technikteam und als Souffleuse ist erstmals Marleen Roesen im Einsatz.

Um künftig die Arbeit des Lippeburg-Theaters auf mehr Schultern zu verteilen, lädt Regina Zimmer nach Absprache Interessierte zu den Proben am Montag und Donnerstag ins Bürgerhaus ein.

Das Lippeburg-Theater führt die Premiere der Komödie „Modenschau im Ochsenstall“ erstmals am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr auf. Zuvor findet um 14.30 Uhr die Generalprobe im Boker Bürgerhaus statt. Hierbei ist der Eintritt für Kinder bis 12 Jahren frei.

Weitere Aufführungen finden statt am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr, Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 26. März, um 16 Uhr und am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr. Im Vorfeld der sonntäglichen Aufführungen öffnet ab 14.30 Uhr das Theater-Café im Bürgerhaus. Eintrittskarten können im Vorverkauf in Reginas Haarstudio, Paradiesstraße 11, erworben werden. Außerdem bietet die jeweilige Tageskasse Karten an.