Lipper droht Fahrverbot: Mit 96 bei erlaubtem Tempo 50 erwischt

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein 34-Jähriger aus dem Kreis Lippe am Donnerstagnachmittag (19. Januar) auf der Kaunitzer Straße in Delbrück unterwegs. Insgesamt stoppte die Polizei bei Kontrollen in Delbrück und Paderborn 31 Fahrer, die zu schnell waren.

Polizei stoppt bei Kontrollen in Delbrück und Paderborn 33 Autofahrer

Insgesamt hatte die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag 33 Verkehrsverstöße festgestellt. 31 Mal waren die Autofahrer zu schnell unterwegs.

Der Lipper (34) war mit einem Audi A6 auf der Kaunitzer Straße mit 95 Stundenkilometern gemessen worden. Erlaubt sind dort 50. Dem Mann drohen nun ein Fahrverbot von einem Monat, sowie eine Geldbuße von 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg. 19 weitere Geschwindigkeitsverstöße stellte die Polizei darüber hinaus in Delbrück fest.

In Paderborn fielen zwei Verkehrsteilnehmer besonders negativ auf. Der 18-jährige Fahrer eines Skoda Fabia und der 26-jährige Fahrer eines Nissan waren mit ihren Autos auf der Driburger Straße mit 86 Stundenkilometern unterwegs und mit dem Tempo auch an einen Bahnübergang herangefahren. Erlaubt sind dort ebenfalls nur 50. Die Geldbuße liegt hier bei 260 Euro. Dazu kommen ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Neun weitere Verkehrsteilnehmer hielten sich in Paderborn ebenfalls nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben. Als weitere beanstandete Vergehen meldet die Polizei in Paderborn eine im Auto nicht angeschnallte Person und einen Fahrer, der über den Gehweg fuhr.

Die regelmäßigen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei gehören zum Behördenschwerpunkt „PassAuf!“, mit dem sich die Beamtinnen und Beamten für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden im Kreis Paderborn einsetzen.