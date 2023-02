Lipplinger freuen sich auf Karneval

Prinz Volker der I. Lange und der Elferrat laden zu den großen Veranstaltungen des Karnevalsvereins Lippling ein. Unter dem Motto „Einen 3-Jahres Prinzen das gab’s noch nie, doch Covid 19, dieses blöde Vieh, hielt unseren Volker so lange im Amt, das war Lipplings Glück, denn er ist so charmant“ starten die Lipplinger nun wieder durch.

Am 16. Februar starten die feierwütigen Frauen mit der Weiberfastnacht um 19.01 Uhr in der Gemeindehalle. Um 16 Uhr treffen sich die jecken Weiber an der Gemeindehalle und begleiten Prinz Volker I durchs Dorf. Nach dem gut zweistündigen Aufwärmprogramm mit so manch kleinen Leckereien kehren sie in die bunt geschmückte Halle ein. Dort erwartet sie DJ Marco, um auf die Weiberfastnachtssitzung einzuschwören, die von Inge Böltner und Karin Schültken moderiert wird.

Höhepunkt im Lipplinger Karneval ist am Samstagabend, 18. Februar, die Prinzenproklamation. Dann heißt es für Prinz Volker I. Abschied nehmen. Doch bevor er sich von seinem närrischen Volk verabschieden muss, wird er, wie die zahlreichen Besucher der um 19.01 Uhr startenden Kappensitzung, ein Programm der Spitzenklasse erleben. Zahlreiche Künstler aus Lippling und der Region werden mit gewohnt spitzer Zunge die Lachmuskeln strapazieren. Das gut gehütete Geheimnis um den neuen Prinzen lässt viele Besucher erneut zur Tippabgabe bei der Prinzenlotterie verleiten. Um etwa 21.05 Uhr ist es dann so weit: Der neue Prinz betritt die Bühne.

Am Rosenmontag fahren die Lipplinger nach Delbrück, um am Karnevalsumzug teilzunehmen. Hierfür bietet der Lipplinger Karnevalsverein einen Bustransfer an. Die Hinfahrt startet um 13 Uhr am Kreisverkehr. Unmittelbar nach dem Umzug findet die erste Rückfahrt statt. Eine zweite Rückfahrt ist für 20 Uhr geplant.

Die Busfahrt ist kostenlos und kann von allen Lipplinger Jecken genutzt werden.