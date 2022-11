Lisa Feller tritt in der Stadthalle Delbrück auf

Delbrück

Lisa Feller besucht am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „Dirty Talk“ die Stadthalle Delbrück. Was ist überhaupt „Dirty Talk“? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Das alles und noch mehr erzählt sie in ihrem neuen Comedy-Arrangement.