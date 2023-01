Löschzug Delbrück dankt langjährigen Aktivposten der Feuerwehr

Bei 100 aktiven Feuerwehrleuten des Löschzuges Delbrück stehen zahlreiche Dienst- und Mitgliedsjubiläen an. Bei seiner Versammlung in der Stadthalle Delbrück konnte der Löschzug etlichen Aktiven und Mitgliedern der Ehrenabteilung für ihre langjährige Treue danken.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Delbrück wurden zahlreiche Feuerwehrmänner für ihre langjährige Dienstzeit geehrt. Dazu gehören (von links) Ralf Wunderlich, Bernhard Protte II, der in die Ehrenabteilung wechselt, Norbert Volkhausen, Bernhard Protte III, Mike Gausemeier, Ralf Schadwinkel, Leonhard Güniker, Josef Klocke, Martin Neuschäfer, Heiner Gausemeier, Martin Heller, Konrad Melcher und Hans-Werner Reddeker.

In die Ehrenabteilung wurde Bernhard Protte II verabschiedet. „Die Ehrenabteilung kann sich auf einen echten Aktivposten freuen, den der Löschzug nur ungerne verabschiedet“, so Wehrführer Johannes Grothoff.

Mit viel Beifall wurde der Unterbrandmeister aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Für 60-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, Bernhard Grothoff, Hans-Werner Reddeker und Josef Fraune mit der Sonderauszeichnung der Feuerwehren in Gold. Die Sonderauszeichnung der Feuerwehr für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Heiner Gausemeier, Heinrich Melcher und Konrad Melcher.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 aktive Dienstjahre wurde Leonhard Güniker, Martin Heller, Martin Neuschäfer, Ralf Schadwinkel und Josef Klocke verliehen. Seit 25 Jahren in den Reihen der Feuerwehr sind Mike Gausemeier, Bernhard Protte III, Norbert Volkhausen, Ralf Wunderlich und Carsten Geißler. Sie wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.