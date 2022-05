Löschzug Lippling ehrt Mitglieder

Die Beseitigung von Unwetterschäden haben beim Löschzug Lippling im Jahr 2021 einen der Einsatzschwerpunkte gebildet. Insgesamt 66 Mal wurde das Wissen der 52 Feuerwehrleute gefordert. Damit wurde das Vorjahresniveau exakt erreicht, allerdings sanken die Einsatzstundenzahlen auf 1008 Stunden. Der Jahresbericht von Manuel Brake wies für die Hilfeleistungseinsätze einen Anteil von 53 Prozent aus. Die Alarmierung zu Brandeinsätzen sei wieder etwas gestiegen, was im wesentlichen aber auf automatische Brandmeldeanlagen zurückzuführen sei.

Heinz Engelmeier in die Ehrenabteilung verabschiedet

Zahlreiche Gäste sowie die Mitglieder des Löschzuges Lippling konnte Zugführer Klaus Ringkamp in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses begrüßen. Ringkamp dankte den Feuerwehrleuten für ihren Dienst. „Viele Einsätze konnten schnell und konzentriert erledigt werden, so dass wir zügig wieder an den Standort zurückkehren konnten“, unterstrich auch Klaus Ringkamp.