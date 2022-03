Im strahlenden Sonnenschein an der Thülecke in Eintracht vereint: Aktive des Karnevalvereins und andere Karnevalsfreunde hörten den neuen Liedern zu.

Seit Weiberfastnacht macht ein Kranzreiter mit einer Riesenspritze in der rechten Hand dem stacheligen Virus den Garaus, und am Rosenmontag zeigten die Aktiven des Karnevalvereins Eintracht eindrucksvoll, dass sie sich ihre Liebe und Leidenschaft zur traditionsreichen Fastnacht in Delbrück am Kanal vom Virus nicht vermiesen lassen. Unter freiem Himmel und bei Beachtung einiger Auflagen ist nämlich so einiges möglich – sogar ein Konzert!