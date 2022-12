Wo Obdachlose Hilfe finden und was Passanten tun sollten

Nichtsesshafter übernachtet bei Minusgraden in Delbrücker Bushaltestelle

Delbrück / Hövelhof

Dutzende Male rückte die Polizei seit November in Delbrück aus, weil besorgte Bürger die Polizei wegen eines Obdachlosen zur Hilfe riefen. Der Mann schläft trotz Minusgraden in der Bushaltestelle „Stadthalle“ in Delbrück und hat sich dort mit Decken und Schlafsack eingerichtet.

Von Franz Purucker