Mc Donald's verkündet Baubeginn für Restaurant in Delbrück

Delbrück

Das Burgerking-Fastfood-Restaurant an der Südstraße in Delbrück bekommt ab Sommer Konkurrenz von seinem Erzrivalen Mc Donald's. Die US-Burgerkette kündigt nun den Baubeginn eines neuen Restaurants an der B64 an. Betreiber wird Arndt Heidenreich, der bereits zehn Filialen, darunter in Bielefeld und Paderborn, als Franchise-Partner betreibt.