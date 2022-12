Mehr als eine Million Euro: Land unterstützt Vereinsheim-Erweiterung des Delbrücker SC

Über eine frohe vorweihnachtliche Botschaft aus Düsseldorf darf sich der Delbrücker SC freuen. Das Land NRW hat Fördergelder in Höhe von 1.079.400 Euro für die Erweiterung des Vereinsheimes freigegeben. Die Förderung, bestehend aus Landes- und Bundesmitteln, deckt 90 Prozent der Kosten ab, sodass zehn Prozent, also 119.000 Euro, von der Stadt Delbrück geleistet werden müssen.

„Das Vereinsheim kann nun mithilfe des Förderpakets, Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW' erweitert werden. Es ist schön, jetzt die Zusage in den Händen zu halten und mit den Planungen starten zu dürfen“, freut sich Elmar Westermeyer, 1. Vorsitzender des Delbrücker SC.

„Der DSC ist da schon lange stark, wo andere Vereine gerade anfangen oder sich vielleicht auch nie auf den Weg machen können. Integration, Inklusion und auch Frauenfußball. Der Anbau schafft dafür baulich deutlich bessere Rahmenbedingungen, von denen auch andere Vereine profitieren werden“, so der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) bei der Übergabe des Förderbescheides.

Bis nach Düsseldorf habe sich herumgesprochen, dass der Delbrücker SC eine hervorragende Nachwuchsarbeit leiste, berichtet Staatssekretär Daniel Sieveke (CDU): „Das hat natürlich auch Einfluss auf die Förderentscheidung gehabt. Wir wollen damit auch zeigen, dass uns Sport, Ehrenamt und ländlicher Raum wichtig sind.“

Für die Erweiterung des Sportheims werden im ersten Schritt die Garage mit Kasse und Geräteraum sowie der eingeschossige Anbau des Vereinsheims abgerissen. An dieser Stelle entsteht dann ein zweigeschossiger Anbau mit Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. Weiterhin kommen hier neue und ausreichend große Geräteräume hinzu. Im Obergeschoss entsteht ein Gymnastikraum sowie ein Mehrzweckraum. In Verlängerung der Geräteräume an der Nord-West-Seite des Anbaues wird ein eingeschossiges Kassenhäuschen angereiht, um den Besucherfluss während Sportveranstaltungen zu bündeln und zu organisieren.

Darüber hinaus wird die Wohnung im ersten Obergeschoss des Bestandsgebäude umgenutzt. Hier entstehen weitere Umkleiden und Duschen. Die bestehenden Umkleiden und Duschen im Erdgeschoss werden von den Sportlern der Fußballheim- und Gastmannschaften an Spiel- und Trainingstagen genutzt. Der Gymnastikraum im oberen Geschoss wird mit Sportgeräten ausgestattet. Die Vereinsmitglieder trainieren dort Kraft und Ausdauer.

Der Mehrzweckraum soll von verschiedenen Gruppen des Vereins genutzt werden. Der neue Aufenthaltsraum dient dem Verein zukünftig für Versammlungszwecke wie zum Beispiel Sitzungen oder Feiern. An Veranstaltungs- und Spieltagen steht ein kleiner Gastronomiebereich zur Verpflegung der Besucher und Spieler zur Verfügung.

Barrierefreiheit ein wichtiger Faktor

Die Fassade des Anbaus gleicht sich mit dem weißen Putz an den Bestand an. Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion ist zur Nord- und Ostseite vorgesehen. Das Dach des Anbaus wird als Pultdach ausgebildet. Die Fensterrahmen sind in weißem Kunststoff vorgesehen. Der Farbton der Außentüren aus Aluminium ist anthrazit. Die Barrierefreiheit wird im Erdgeschoss durch einen schwellenlosen Zugang und in den oberen Räumlichkeiten durch einen Aufzug gewährleistet. Zwischen dem Anbau und dem Bestandsvereinsheim sorgt eine Rampe im Obergeschoss dafür, den Höhenunterschied der Geschosse auszugleichen, um die Barrierefreiheit zu wahren.

„Ich bin sehr glücklich über diese Förderung. Für den DSC ist dieses Projekt ein Meilenstein und gibt uns noch mal ganz andere Möglichkeiten. Jetzt bekommen unsere Mädchen- und Damenmannschaften ihren eigenen Kabinen- und Duschbereich. Aber auch andere Vereine werden Räume nutzen können. So könnte das Vereinsheim ein Treffpunkt von vielen Vereinen werden", so Elmar Westermeyer, der einen besonderen Dank an den Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer und die Delbrücker Stadtverwaltung für die extrem schnelle Bearbeitung der Anträge aussprach.