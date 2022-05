Mehr Kultur im Delbrücker Unterrichtsplan

Eine Klasse wird jährlich zur „Kulturklasse“ und darf zweimal im Schuljahr eine der vielen Kulturstätten umsonst besuchen. Statt Mathe oder Musik steht dann die regionale Geschichte der Region oder der Blick hinter die Kulissen eines Theaters auf dem Programm. Die Schüler haben die Möglichkeit, das zu erleben, was so oft gefordert und dann doch so selten umgesetzt wird: regionale Kunst und Kultur erleben.

„Kulturscouts OWL“ ist ein Projekt für kulturelle Bildung von Schulklassen. In Kooperation mit verschiedenen Kulturstätten in OWL gibt es jedes Jahr attraktive Angebote, die die ausgewählten Schulen kostenfrei besuchen dürfen. Derzeit gehören über 70 Schulklassen und 35 Kultureinrichtungen zum Projekt. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Partnern wie dem Archäologischen Freilichtmuseum Detmold, dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum Paderborn, dem Landestheater Detmold oder der Kunsthalle Bielefeld.

Die Initiative zur Bewerbung kam aus dem Kollegium: Die Lehrkräfte Janine Potthast und René Neumann machten sich an die Arbeit und feilten an dem entsprechenden Antrag. An der Gesamtschule ist aktuell vieles in Bewegung. Kultur soll in Zukunft wieder eine stärkere Rolle spielen. Der erste Schritt ist mit dem erfolgreichen Antrag gemacht und bringt Rückenwind für weitere Projekte.