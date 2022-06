Mister Delbrück sagt Tschüss – und wir sagen: Tausend Dank!

Zum Schluss gab‘s für Vollblutjournalist Jürgen Spies (Mitte) Blumen, eine Zeitungsseite und noch so einiges mehr an Geschenken von den Kolleginnen und Kollegen: WV-Lokalchef Ingo Schmitz (links) und Chefredakteur Ulrich Windolph sagten im Namen von Verlag und Redaktion herzlichen Dank für jahrzehntelanges unermüdliches Wirken.

Redaktion und Verlag sind Jürgen Spies zu großem Dank verpflichtet. Dass er sich aus freien Stücken entschieden hat, pünktlich zu seinem 40-jährigen Betriebsjubiläum in den Ruhestand zu gehen, schwächt unsere Redaktion erheblich – menschlich verständlich ist es trotzdem und gegönnt sei ihm die neue Zeit, die nun vor ihm liegt, von Herzen.

Die Redaktion wird einige Mühe haben, die Lücke zu schließen, die der so erfahrene wie bekannte Lokalredakteur Jürgen Spies hinterlässt. Aber allen Leserinnen und Lesern sei versichert: Wir werden unser Bestes geben, denn wir wissen um die Bedeutung der einzelnen Städte und Kommunen im Kreis Paderborn, und wir wissen um die Bedeutung des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES für die Unternehmensgruppe WESTFALEN-BLATT.

„ Jürgen Spies war stets ein leiden­schaftlicher Kämp­fer für die Belange ‚seiner‘ Leserinnen und Leser. “ WESTFALEN-BLATT-Chefredakteur Ulrich Windolph

Jürgen Spies musste man nie davon überzeugen. Er war stets ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Interessen „seiner“ Leserinnen und Leser, für die Belange „seiner“ Kommunen. Lokalchefs und Chefredaktion konnten sich auf sein Wort darauf verlassen und auf seine Einschätzung auch – und sie mussten seinen Widerspruch aushalten, wenn ihm eine Entscheidung in die falsche Richtung zu gehen schien. Und das war gut so, denn genau darauf kommt es an. Schließlich ist jedes Unternehmen nur so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.

Nie auf die Uhr geschaut und immer ein offenes Ohr

Genau in diesem Sinne war Jürgen Spies ein hervorragender Mitarbeiter. In den vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit für unser Haus war der gebürtige Geseker immer zur Stelle, wenn es darauf ankam. Dabei hat er nie auf die Uhr geschaut. Er hat die Dinge so erledigt, wie sie erledigt werden mussten – mit heißem Herzen und kühlem Verstand, mit klaren Worten und konstruktiven Vorschlägen. Für Jürgen Spies war der Beruf des Journalisten immer auch Berufung. Seine Einstellung und die daraus resultierenden Leistungen verdienen großen Respekt.

Ob im Rathaus oder im Vereinsheim, ob im Gespräch mit den Landwirten oder den Einzelhändlern – Jürgen Spies hatte für jede und jeden ein offenes Ohr, und er machte die Sorgen und Nöte der Leserinnen und Leser, ja der Menschen in „Delbrück und umzu“ zu seinem Thema. So dürfen wir wohl getrost davon ausgehen, dass er auch demnächst weiter mit Argusaugen über die Entwicklung seiner Lokalausgabe wachen wird – wenn nun freilich auch aus anderer Warte.

Es kann keinen Zweifel geben: Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT verliert in Jürgen Spies ei­nen seiner prägendsten Journalisten – gewinnt dafür aber einen höchst interessierten Leser dazu. Küchentisch statt Schreibtisch, Gartenstuhl statt Bürostuhl: Jürgen Spies ist nicht weg, er wechselt nur die Perspektive. Wir sagen tausend Dank und wünschen für die Zukunft alles erdenklich Gute und allerbeste Gesundheit. Tschüss, Mister Delbrück!