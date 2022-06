Mit dem Rad vom Möhnesee bis Delbrück

Die Entdecker-Route „Wasser.Wege.Winkel“ verbindet auf 130 Kilometern Strecke gleich sieben Städte und Gemeinden in den Kreisen Soest, Paderborn und Warendorf – darunter die Stadt Delbrück.

Durch die Wegeführung vom Möhnesee als Startpunkt im Süden bis hinauf zum Zielort Delbrück im Norden ist die Route gleichzeitig eine direkte Verbindung der überregional bekannten Radrouten Emsradweg und Ruhrtal-Radweg. Und in diesem Jahr lohnt eine Radtour auf der Entdecker-Route gleich doppelt. Denn eine Stempelpass-Aktion bis zum 30. September bietet die Chance auf lukrative Preise wie eine eine Alpaka-Wanderung am Steinhorster Becken.

Wer mitmachen möchte, füllt seinen Stempelpass an insgesamt sieben Stationen auf der Tour mit ortsspezifischen Stempeln. Erhältlich ist der Stempelpass in Delbrück im Café am Kirchplatz.

www.wasser-wege-winkel.de