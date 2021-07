Mit Stroh beladener Anhänger gerät in Brand

Delbrück-Ostenland

Am Samstagvormittag wurden um 9.58 Uhr der komplette Löschzug Ostenland sowie eine Gruppe des Löschzugs in den Hakenweg zwischen den Delbrücker Ortsteilen Ostenland und Lippling alarmiert. Der gemeldete Fahrzeugbrand entpuppte sich bei Eintreffen der ersten Kräfte als ein in Vollbrand stehender landwirtschaftlicher Anhänger, der mit Strohballen beladen war.

Von Axel Langer