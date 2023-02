Delbrück: Müll in der Natur – wer ist für die Entsorgung zuständig?

Delbrück

Marion Goldbeck aus Delbrück ärgert sich bei den Gassirunden mit ihrem Hund immer wieder über illegalen Müll in der Landschaft. Zuletzt hat sie Müllsäcke Am Wiesengrund, alte Matratzen Am Entenweg in Schöning und dazu mindesten sechs Haushaltsmüllbeutel am Fahrradweg Richtung Tierpark gesehen. Sie fragt sich: Was können Bürger tun, wenn sie illegalen Müll sehen, und wer ist dafür zuständig?

Von Franz Purucker