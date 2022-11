Müllabfuhr verteilt in Delbrück gelbe und rote Karten für falsch befüllte Bio-Tonnen

In Steinfurt werden bereits rote und grüne Anhänger an den Biotonnen angebracht. Dies ist nun auch in Delbrück geplant.

Der Kreisbetrieb AVE soll deshalb im Frühjahr 2023 einen Tag vor der geplanten Leerung Kontrollen auf dem Delbrücker Stadtgebiet durchführen. An den Tonnen selbst werden Karten nach dem Ampelprinzip angebracht. Grün steht für alles okay, gelb ist als Warnung zu verstehen, dass die Tonne das nächste Mal nicht geleert wird, und bei Rot wird die Abfuhr verweigert. Die beanstandeten Tonnen werden in eine App eingetragen. Für das erneute Abfahren, was Bürger beantragen müssen, wird eine Gebühr von 15,70 Euro erhoben.