Musical-Fieber im Steinhorster Krug

Es war einfach Pech: Kurz vor dem Auftritt musste das Ensemble Movie & Motion sein Gastspiel in Steinhorst absagen und konnte sein Publikum nicht ins Musicalfieber versetzen. Jetzt soll jedoch am Freitag, 4. November, die Show im Saal des Steinhorster Kruges über die Bühne gehen.

Bereits im August wollte das Ensemble sein neues Programm Musical-Fieber in einer Open-Air-Veranstaltung präsentieren. Zunächst habe sich der Kartenvorverkauf so dahin geschleppt, dass die Veranstaltung auf der Kippe stand, berichten die Veranstalter aus Gütersloh.

„Leider ist das aktuell in der Branche kein Einzelfall“, sagt Steffi Koeltsch von der S.K. Entertainment, „das hat vielerlei Gründe, aber die gravierendsten sind wohl die hohe Inflation und die stark gestiegenen Energiekosten. Verständlich, dass man da anfängt zu sparen. Für uns bedeutet das dann leider schlechte Ticketverkäufe und wieder abgesagte Konzerte“, so Koeltsch weiter.

Das Konzert hätte schließlich dennoch über die Bühne gehen können, doch dann habe Corona zugeschlagen, und die Veranstaltung musste schlussendlich doch verschoben werden.

Nun steht das Team um Steffi Koeltsch für Freitag, 4. November, in den Startlöchern und freut sich, dass die Show jetzt doch starten kann. Das ursprünglich als Open-Air geplante Konzert findet im Saal des Steinhorster Kruges in Steinhorst statt.

Geboten werden rund zwei Stunden Unterhaltung mit den schönsten Musicalmelodien, Songs aus den Bereichen Rock und Pop sowie Filmmusik und Swing. Die Zuschauer dürfen sich auf Titel aus den Musicals „Annie get your gun“, „Mary Poppins“, „Wicked“, „Mozart“, „3 Musketiere“, „Der König der Löwen“ freuen, kündigt Steffi Koeltsch an. Außerdem hören sie Songs von den Weather Girls, Lady Gaga, Tom Jones, Johannes Oerding, Survivor und vielen anderen.

Steffi Koeltsch, Meike Pepping und Jörg Piron sind die Solisten, die durch den Abend führen.

Alle drei singen im Ensembles Movie & Motion. Sie verstehen es, auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen und mühelos in unterschiedlichste Rollen und Charaktere zu schlüpfen. Dabei wollen sie mit Stimmgewalt und beeindruckenden Interpretationen glänzen. Sascha Renier, ein talentierter Singer-Songwriter, der bereits im Vorprogramm bei Nena und Revolverheld sein Können unter Beweis stellen konnte, ist ebenfalls mit von der Partie.

Der Saal ist für die Gäste bereits von 18.30 Uhr an geöffnet. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 27 Euro pro Ticket. Getränke und Speisen sind im Eintrittspreis nicht enthalten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Tickets sind erhältlich unter [email protected], Tel.: 0 52 41 / 460 508 oder direkt im Steinhorster Krug (Tel.: 0 52 94 / 538). www.movieandmotion.de.