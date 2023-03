Musikverein Bentfeld leitet Generationswechsel ein

Im Jahr 2001 ist der Musikverein Bentfeld gegründet worden. Von der ersten Stunde an übernahmen Reinhard Nolte und Detlef Becker Verantwortung im Vorstand. Nun schieden beide aus dem Vorstand aus und wurden für langjähriges Engagement und ihre wichtige Aufbauarbeit im Musikverein mit dem Kreisorden in Gold ausgezeichnet.

Es gab eine Reihe von Veränderungen bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Bentfeld im Dorfhaus, dazu gehörten auch Geschäftsführer Reinhard Nolte und Kassierer Detlef Becker. Nolte war nach der Gründung vier Jahre erster Vorsitzender und übernahm denn das Amt des Geschäftsführers. Detlef Becker war von der ersten Stunde an für die Finanzen des heute 56 aktive Musiker zählenden Vereins verantwortlich. Das Amt des Geschäftsführers übernimmt Jonas Kleine. Neue Kassiererin ist Kathrin Almen.

Außerdem wurden Tom Lennard Gösternkors zum zweiten Geschäftsführer und Simon Meyer-Ilse zum neuen zweiten Kassierer gewählt. Uli Gockel bleibt für eine weitere Wahlperiode Vorsitzender. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Laura-Lee Deland gewählt. Zudem wurden Elke Münsterteicher nach acht Jahren als Notenwartin und Lea Müller nach 12 Jahren als Jugendsprecherin aus ihren Ämtern verabschiedet.

Für 40-jähriges Musikerleben wurde Ulli Mertens geehrt. 1983 begann er in Elsen und ist seit 1986 bei der Blasmusik in Sande aktiv. In Bentfeld ist er Gründungsmitglied. Für seinen bestandenen D-1-Lehrgang wurde Timon Terstesse geehrt. Beeindruckende Zahlen konnte unterdes Uli Gockel verkünden. Von den 56 Musikern sind acht Jugendliche. Das Jugendorchester aus den Orten Sande, Scharmede und Bentfeld zählt aktuell 18 Mitglieder, von denen sechs aus Bentfeld stammen. In Ausbildung befinden sich gerade stattliche 20 Kinder.

Der Vorsitzende des Kreismusikerverbandes, Uwe Zimmermeier, unterstrich die Arbeit von Reinhard Nolte und Detlef Becker. „Reinhard Nolte hat seine Arbeit immer mit viel Herzblut ausgeübt und wichtige Aufbauarbeit geleistet. Gerade in den ersten Jahren gab es da sicherlich viel zu tun. Sein Ideenreichtum war auch an vielen Festen und Veranstaltungen im Dorfleben zu sehen. So hat er die Radwegeeinweihung, den Nikolausrundgang oder das Hafenfest genannte Dorffest nicht nur ausgedacht, sondern tatkräftig mit angepackt. Auch die Plakate für Dorfveranstaltungen hat Reinhard Nolte gestaltet“, so Uwe Zimmermeier.

Für die finanziell gute Ausstattung des Vereins hat Detlef Becker als Kassierer gesorgt. „Detlef Becker ist immer dabei, wenn es gilt etwas für die Bentfelder zu verbessern oder zu organisieren, so auch als vereinseigener Festwirt“, betonte Uwe Zimmermeier und zeichnete beide Musiker mit dem Kreisorden in Gold aus.