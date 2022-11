Musikverein Bentfeld spielt sein „Best of“

Am 19. November wird die Sporthalle zur Konzerthalle

Delbrück-Bentfeld

In einen Konzertsaal wird sich am Samstag, 19. November, die Sporthalle in Bentfeld verwandeln. Ab 19.30 Uhr spielen das große Orchester des Musikvereins sowie das Jugendorchester ihr Jahreskonzert. Die rund 50 Musiker bieten einen abwechslungsreichen Abend mit einem „Best of“ der bisherigen Konzerte.

Von Axel Langer